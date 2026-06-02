Москва2 июн Вести.Злоумышленники продолжают использовать схему с якобы заменой домофона. Об этом предупреждает УБК МВД России в своем канале в MAX.

В качестве примера там привели случай, когда мужчине через мессенджер позвонила якобы соседка-пенсионерка.

Женщина рассказала о предстоящей замене домофона в подъезде и пояснила, что на телефон якобы поступит "технический код", который нужно "сверить", так как такое же сообщение пришло и ей. После того как потерпевший продиктовал код, ему стали поступать сообщения о "взломе Госуслуг", звонки от имени Росфинмониторинга и других ведомств, а также угрозы оформления доверенностей и хищения денег.

Необходимо помнить: любые коды из SMS и push-уведомлений являются одноразовыми идентификаторами доступа подчеркнули в МВД

В ведомстве добавили, что такие коды нельзя сообщать посторонним лицам независимо от предлога – даже если собеседник представляется соседом или сотрудником различных служб.

Ранее сообщалось, что в Москве мошенники под видом замены домофона обманули пенсионерку на 37 миллионов рублей.