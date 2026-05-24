В МВД раскрыли мошенническую схему с "голосовым подтверждением" МВД: мошенники используют схему с голосовым подтверждением на первом этапе атаки

Москва24 мая Вести.Злоумышленники начали все чаще использовать схему с "голосовым подтверждением" на первом этапе психологической атаки на потенциальную жертву. Об этом сообщило УБК МВД России "Вестник киберполиции" в мессенджере MAX.

В ведомстве уточнили, что жертве звонят от имени поликлиники, страховой компании, оператора связи или государственного органа, заявляют о необходимости "подтвердить данные" и просят повторить заранее подготовленную фразу, например, о согласии на перенос данных или замену полиса.

После этого человеку начинают внушать, что его голос якобы использовали для оформления доверенности, входа в сервисы или "кражи биометрии" добавили в МВД

При этом на практике, подчеркнули в ведомстве, такие фразы сами по себе не позволяют получить доступ к банковским счетам, порталу "Госуслуги" или другим сервисам. Отмечается, что работа биометрических систем выстроена намного сложнее, они не активируются простой записью голоса в телефонном разговоре.

В МВД предупредили, что главной целью соответствующих звонков является не технический взлом, а психологическое воздействие на жертву.

Если в разговоре вас начинают пугать уголовной ответственностью, "утечкой биометрии", переводами денег "ВСУ", требуют перейти в мессенджер или выполнить "защитные действия" – немедленно прекращайте общение говорится в публикации

