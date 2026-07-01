МВД: мошенники перешли на обман в два этапа

В МВД предупредили о двухэтапных схемах мошенников на базе социнженерии МВД: мошенники перешли на обман в два этапа

Москва1 июл Вести.Телефонные мошенники все чаще используют двухэтапные схемы обмана, основанные на социальной инженерии. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

В настоящее время злоумышленники все чаще применяют двухэтапные схемы телефонного обмана, основанные на социальной инженерии говорится в сообщении

По словам экспертов, цель первого этапа – вызвать у человека тревогу. Потенциальной жертве поступает внешне безобидный бытовой звонок. Поводом может быть что угодно - запись к врачу, замена домофонных ключей или другая рядовая ситуация.

Потенциальную жертву просят продиктовать код из СМС, который сам по себе не представляет никакой ценности - не дает доступа к деньгам или сервисам.

Задача этого шага - не украсть данные, а сформировать в памяти жертвы сомнительный и, может быть, неприятный факт. Человек запоминает, что передал незнакомцу цифровой код, и начинает невольно тревожиться о возможных последствиях. На этом тревожном фоне и разворачивается главный удар добавили в пресс-службе

При втором звонке злоумышленники представляются сотрудниками полиции или служб безопасности. Они утверждают, что человек разговаривал с мошенниками и пугают тем, что персональные данные или деньги уже под угрозой

Чтобы развеять сомнения, они ссылаются на тот самый код из СМС, о котором жертва еще хорошо помнит.

Так возникает иллюзия достоверности. Человек убеждается, что столкнулся с реальной атакой, а "представитель органов" явно в курсе деталей. В этот момент страх и благодарность за "помощь" резко повышают доверие к дальнейшим инструкциям добавили в управлении

Под благовидным предлогом, например, защита денег, декларирование накоплений, перевод на "безопасный счет", жертву склоняют совершить финансовые операции в пользу преступников.

Так, первый звонок не является самостоятельной попыткой кражи, а служит лишь психологической подготовкой. Сила подобных схем заключается в точно выстроенной эмоциональной ловушке, в которой стремление обезопасить себя может быть использовано против человека.

Ранее член комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров рассказал, что в сезон летних отпусков мошенники отправляют сообщения от имени авиакомпаний и платформ по продаже билетов, а также размещают фейковые объявления об аренде жилья с целью похищения средств и персональных данных.