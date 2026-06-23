Мошенники для обмана по телефону переходят на двухходовки Эксперт кибербезопасности: человек попадается на обман в момент уязвимости

Москва23 июн Вести.Телефонные мошенники используют двухэтапные схемы обмана для выманивая данных у граждан. Человека зачастую ловят в момент уязвимости, сообщил ИС "Вести" президент "Консорциум Инфорус", специалист по кибербезопасности Андрей Масалович.

Он подчеркнул, что в случае разговора по телефону гражданам необходимо быть максимально бдительными.

Мутный звонок - доверять никому нельзя, если зазвонил телефон – все, будьте бдительны. Начнется, сейчас вас начнут разводить. Это называется среда нулевого доверия. Схемы мошенников стали сложнее сейчас, во многих случаях они переходят на двухходовки. Если один человек звонит и сразу просит под каким-то предлогом карту, СМС, то это уже настораживает, А если он звонит, что-то рассказывает, ничего не просит, а потому говорит, что абоненту перезвонит сотрудник банка», то человек расслабляется пояснил он

Эксперт добавил, что в схеме есть уловка похитрее.

Первый звонящий призывает абонента отправиться в отделение банка, а дальше ему перезванивает якобы сотрудник и предлагает: "К нам идти не надо, сейчас я вам все удаленно оформлю". И после этого человеку кажется, что позвонили из банка. По схеме с выплатами, обычная история, - бьют на жадность или страх, мол, у вас мутные переводы, ваши деньги ушли. Обратите внимание, у таких схем появилась общая черта, они создают ситуацию, в которой человек чувствует себя непривычно, он не знает, как положено. В этот момент ему можно навязать правила игры пояснил Масалович

Накануне управление СК России по Челябинской области сообщило об инциденте, когда жительница Челябинска подожгла собственную квартиру по указанию мошенников. Аферисты вынудили женщину перевести им 40 тысяч рублей, а потом внушили, что после поджога жилья ей выплатят компенсацию.