Москва22 июнВести.Мошенники могут звонить жертве с номера, который ей знаком, и это является одной из самых опасных тактик телефонных афер. Об этом предупредил кандидат технических наук, доцент кафедры геоинформационных систем РТУ МИРЭА Алексей Двилянский в комментарии RT.
Он уточнил, что данный метод называется спуфинг (или подмена номера). Эксперт объяснил, что мошенники с помощью специального программного обеспечения или сервисов IP-телефонии маскируют свой реальный номер и подменяют его на те числа, которые передаются в системе Caller ID.
В результате на экране вашего телефона отображается любой номер, который выберут мошенники: номер вашего друга, родственника, официальный номер банка (например, короткий номер 900) или даже номер правоохранительных органоврассказал аналитик
Двилянский объяснил, что жертва видит на экране своего телефона не номер входящего звонка, а идентификатор, переданный сетью связи.
Собеседник журналистов рассказал, что распространенной схемой для мошенничества являются звонки от имени сотрудника банка или родственника, якобы попавшего в трудную ситуацию. При этом аферисты могут также использовать голос родственника на основе информации из открытых источников.
Эксперт предупредил, что цель у мошенников всегда одна – завоевать доверие жертвы, вызвать у нее стресс, чтобы заставить раскрыть личные данные или перевести деньги.
Двилянский посоветовал россиянам никогда не доверять определителю номера. Также он рекомендовал всегда прекращать беседу, если собеседник говорит о деньгах, кодах из СМС, паролях или срочных действиях. При звонке из банка он посоветовал бросать трубку и перезванивать в банк по официальному номеру, указанному на банковской карте или на сайте банка.
Аналитик добавил, что для дополнительной защиты можно пользоваться приложениями для блокировки спам-звонков от оператора или антивирусных компаний. Также эксперт напомнил, что аферисты играют на эмоциях людей, на их страхе и их желании помочь своим близким.
Ранее "Вестник Киберполиции России" предупредил, что ChatGPT может ссылаться на мошеннические ресурсы.