Эксперт: мошенники могут звонить со знакомого жертве номера Аналитик Двилянский: мошенники могут подменить номер на знакомый жертве

Москва22 июн Вести.Мошенники могут звонить жертве с номера, который ей знаком, и это является одной из самых опасных тактик телефонных афер. Об этом предупредил кандидат технических наук, доцент кафедры геоинформационных систем РТУ МИРЭА Алексей Двилянский в комментарии RT.

Он уточнил, что данный метод называется спуфинг (или подмена номера). Эксперт объяснил, что мошенники с помощью специального программного обеспечения или сервисов IP-телефонии маскируют свой реальный номер и подменяют его на те числа, которые передаются в системе Caller ID.

В результате на экране вашего телефона отображается любой номер, который выберут мошенники: номер вашего друга, родственника, официальный номер банка (например, короткий номер 900) или даже номер правоохранительных органов рассказал аналитик

Двилянский объяснил, что жертва видит на экране своего телефона не номер входящего звонка, а идентификатор, переданный сетью связи.

Собеседник журналистов рассказал, что распространенной схемой для мошенничества являются звонки от имени сотрудника банка или родственника, якобы попавшего в трудную ситуацию. При этом аферисты могут также использовать голос родственника на основе информации из открытых источников.

Эксперт предупредил, что цель у мошенников всегда одна – завоевать доверие жертвы, вызвать у нее стресс, чтобы заставить раскрыть личные данные или перевести деньги.

Двилянский посоветовал россиянам никогда не доверять определителю номера. Также он рекомендовал всегда прекращать беседу, если собеседник говорит о деньгах, кодах из СМС, паролях или срочных действиях. При звонке из банка он посоветовал бросать трубку и перезванивать в банк по официальному номеру, указанному на банковской карте или на сайте банка.

Аналитик добавил, что для дополнительной защиты можно пользоваться приложениями для блокировки спам-звонков от оператора или антивирусных компаний. Также эксперт напомнил, что аферисты играют на эмоциях людей, на их страхе и их желании помочь своим близким.

Ранее "Вестник Киберполиции России" предупредил, что ChatGPT может ссылаться на мошеннические ресурсы.