Психолог предупредила об опасности шуток с телефонными мошенниками Психолог Шпагина: долгий разговор с мошенником ради шутки может нести угрозу

Москва3 июл Вести.Попытка пообщаться с телефонным мошенником и подшутить над ним может привести к новому обману, сообщила в беседе с RT кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

По ее словам, даже короткого разговора достаточно для создания голосового дипфейка.

Самая серьезная угроза – это утечка вашего голоса. Современные технологии позволяют создать цифровой слепок голоса, так называемый голосовой дипфейк, всего за 20-25 секунд качественной записи. Это означает, что даже короткий диалог, который вы воспринимаете как шутку, дает мошенникам материал для создания реалистичной имитации вашего голоса объяснила Шпагина

Она отметила, что в ходе разговора мошенники получают информацию о манере общения и особенностях человека, которую могут использовать для новых атак. Кроме того, по словам специалиста, злоумышленники способны добавить номер в базы для sms-бомбинга.

Эксперт подчеркнула, что самым безопасным решением остается сразу завершить разговор, не вступая с мошенниками в диалог.

Ранее стало известно, что преступники используют двухэтапные схемы в обмане по телефону. Специалист по кибербезопасности посоветовал не терять бдительность и с осторожностью подходить к разговорам с незнакомыми абонентами.