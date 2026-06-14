Москалькова: мошенников ждет неудача, если жертва не будет брать ничего на веру

Москалькова назвала главное правило защиты от телефонных аферистов Москалькова: мошенников ждет неудача, если жертва не будет брать ничего на веру

Москва14 июн Вести.Чтобы обезопасить себя от телефонных и интернет-мошенников, необходимо соблюдать ряд правил. Об этом заявила РИА Новости научный руководитель научно-образовательного центра по правам человека МГЮА им. Кутафина Татьяна Москалькова.

Она подчеркнула, что любое сомнение, когда неизвестный человек вторгается в личное пространство, должно настораживать.

Ничего не брать на веру - все подлежит проверке, не лениться читать документы, написанные даже самым мелким почерком, потребовать время для изучения их сказала Москалькова

Бывший омбудсмен подчеркнула, что сегодня мошенничество развивается очень быстро. Также участились случаи, когда молодежь неосознанно становится пособниками злоумышленниками, подвергаясь ответственности как дропперы. Она посоветовала быть внимательнее и не верить предложениям легкого крупного заработка.

13 июня адвокат Петр Арешев заявил, что мошенники используют информацию из новостей, чтобы их намерения выглядели убедительными. Злоумышленники совершенствуют свои схемы и могут для убедительности использовать в них информацию из реальной новостной ленты.