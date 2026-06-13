Мошенники используют актуальные инфоповоды для убедительности Адвокат Арешев: мошенники используют информацию из новостей для убедительности

Москва13 июн Вести.Мошенники используют информацию из новостей, чтобы их намерения выглядели убедительными, рассказал адвокат Петр Арешев в интервью ИС "Вести".

Злоумышленники совершенствуют свои схемы и могут для убедительности использовать в них информацию из реальной новостной ленты.

Инфоповод появился, мошенники его сразу используют. То есть плановая диспансеризация или "Московское долголетие" приводит к тому, что пенсионеров обзванивают, приглашают в поликлинику, записывают в очередь и, чтобы подтвердить запись в очередь, просят продиктовать код из SMS рассказал Арешев

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, обязывающий операторов связи выявлять и блокировать номера, используемые для противоправной деятельности. Документ входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству.