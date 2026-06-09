Москва9 июн Вести.Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, обязывающий операторов связи выявлять и блокировать номера, используемые для противоправной деятельности. Документ входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству.

Согласно новым нормам, операторы связи будут обязаны самостоятельно выявлять подозрительные номера по критериям, которые установит правительство по согласованию с ФСБ и Банком России. Информация о таких номерах должна будет передаваться в государственную информационную систему "Антифрод".

После выявления подозрительного номера оператор обязан заблокировать не только его, но и все остальные номера, зарегистрированные на того же владельца.

Закон также предусматривает финансовую ответственность операторов связи. Если компания не выполнит установленные требования, а мошенники в результате похитят деньги клиента, оператора могут обязать возместить причиненный ущерб. При этом компенсация будет возможна только по заявлению абонента и при наличии возбужденного уголовного дела, связанного с мошенничеством.

Согласно инициативе, новые меры позволят повысить эффективность борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством, а также усилят защиту граждан от преступлений в сфере связи.