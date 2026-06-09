Госдума приняла второй пакет защитных мер от телефонных и интернет-мошенников

Госдума утвердила второй пакет мер защиты граждан от онлайн-мошенников Госдума приняла второй пакет защитных мер от телефонных и интернет-мошенников

Москва9 июн Вести.Госдума РФ на пленарном заседании 9 июня приняла во втором и третьем чтениях законопроект, содержащий новый, второй пакет мер по защите граждан от телефонных и интернет-мошенников.

Документ на рассмотрение внесло правительство России в декабре 2025 года, в первом чтении законопроект был принят в феврале.

Данный пакет содержит около 20 инициатив. Среди прочих мер законопроект позволяет гражданам установить самозапрет на входящие международные звонки, который можно будет снять только в МФЦ. Также будут разрешены массовые вызовы, если они осуществляются для информирования абонентов, и оператор обязан их произвести на основании федеральных законов или документов за авторством президента, правительства или Центробанка.

Кроме того, в пакет мер входит ограничение максимального количества кредитных карт, оформленных на одного человека до 20.