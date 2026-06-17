Совфед одобрил новый пакет мер по защите граждан от кибермошенников

В России введут новые механизмы борьбы с мошенничеством Совфед одобрил новый пакет мер по защите граждан от кибермошенников

Москва17 июн Вести.Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о втором пакете мер против телефонного и интернет-мошенничества.

Документ предусматривает около 30 новых инициатив, направленных на повышение безопасности финансовых операций, связи и цифровых сервисов.

Закон продолжает комплексную работу по противодействию мошенникам, начатую после принятия первого пакета мер в 2025 году.

Одним из ключевых нововведений станет ограничение количества банковских карт, которые может оформить один человек. Максимальное число таких карт составит 20.

Кроме того, банки будут обязаны усиливать защиту своих приложений и интернет-сервисов, а также предлагать клиентам дополнительные инструменты безопасности для устройств. Для подозрительных денежных переводов вводится механизм шестичасовой задержки.

Существенные изменения коснутся и сферы связи. Операторов обяжут передавать данные о подозрительных номерах в государственную систему мониторинга и блокировать такие контакты.

Закон также предусматривает создание базы IMEI-кодов мобильных устройств, которая позволит учитывать разрешенные и запрещенные к использованию идентификаторы телефонов.

Дополнительно граждане смогут установить самозапрет на международные входящие звонки, а родители получат возможность уведомлять операторов о передаче SIM-карт детям.

Еще одной мерой станет запуск специальной тревожной кнопки на портале "Госуслуги", через которую можно будет оперативно сообщать о мошеннических действиях.

Для дополнительной защиты доступа к учетным записям сохранится механизм ожидания перед получением одноразового пароля при восстановлении аккаунта.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что федеральный закон о борьбе с кибермошенниками показал свою эффективность. В прошлом году в России впервые прекратился рост киберпреступлений.