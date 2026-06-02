Володин оценил эффективность закона о борьбе с кибермошенниками Володин заявил об эффективности механизмов противодействия кибермошенничеству

Москва2 июн Вести.Федеральный закон о борьбе с кибермошенниками показал свою эффективность — в 2025 году в России впервые прекратился рост киберпреступлений. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер ГД напомнил, что закон вступил в силу 1 июня прошлого года.

Документ ввел такие меры по борьбе с аферистами, как: ограничение для банков и ведомств на информирование через иностранные мессенджеры, запрет на сообщения с кодом доступа к "Госуслугам" во время телефонных разговоров, возможность для абонентов отказаться от рассылок и массовых вызовов.

Володин также привел данные МВД, согласно которым в прошлом году в РФ впервые остановился рост киберпреступлений.

Такие показатели говорят об эффективности введенных механизмов противодействия мошенничеству написал он в MAX

Володин добавил, что Госдума продолжает работу в данном направлении и планирует в скором времени рассмотреть четыре законопроекта, направленных на дополнительную защиту граждан от кибермошенников.