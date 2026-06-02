Федеральный закон о борьбе с кибермошенниками показал свою эффективность — в 2025 году в России впервые прекратился рост киберпреступлений. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Спикер ГД напомнил, что закон вступил в силу 1 июня прошлого года.
Документ ввел такие меры по борьбе с аферистами, как: ограничение для банков и ведомств на информирование через иностранные мессенджеры, запрет на сообщения с кодом доступа к "Госуслугам" во время телефонных разговоров, возможность для абонентов отказаться от рассылок и массовых вызовов.
Володин также привел данные МВД, согласно которым в прошлом году в РФ впервые остановился рост киберпреступлений.
Такие показатели говорят об эффективности введенных механизмов противодействия мошенничествунаписал он в MAX
Володин добавил, что Госдума продолжает работу в данном направлении и планирует в скором времени рассмотреть четыре законопроекта, направленных на дополнительную защиту граждан от кибермошенников.