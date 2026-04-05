Москва5 апр Вести.В Госдуме продолжается работа по защите граждан от мошенников. В первом чтении депутаты приняли законопроект, который позволит оперативно информировать граждан о только что заключенном договоре на потребительский кредит через портал Госуслуг. Соавтор нового законопроекта, первый заместитель председателя Комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Константин Бахарев рассказал ИС "Вести" о механизме работы будущего закона.

В случае принятия закона, по словам депутата, кроме сведений о займе, на Госуслуги также придет информация о возможности отказа от кредита в течение периода охлаждения. Отмечается, что это действие позволит как защитить граждан от мошенников, так и дать дополнительное время на обдумывание, действительно ли необходим этот займ.

Мы предлагаем, чтобы банки при оформлении и одобрении кредитной заявки тут же информировали об этом Бюро кредитных историй. В свою очередь, Бюро кредитных историй в течение 15 максимум минут обязано будет проинформировать заемщика о том, что ему одобрен банковский кредит или заем микрофинансовой организации через его личный кабинет на портале "Госуслуги" рассказал Бахарев

По его словам, ключевой фактор – постараться определить, мошенническая ли это заявка, или реальный человек подает ее от своего имени до того, как деньги перейдут на счет. В случае, если действуют мошенники, необходим барьер. Этим барьером будет служить уведомление гражданину, которое придет в личный кабинет на Госслугах.

Вам поступит извещение о том, что в таком-то банке или в такой-то микрофинансовой организации вам одобрен кредит. И тогда вы смотрите: если это заявка, которую вы реально подавали, то тогда у вас будет возможность согласиться с ней. Если сумма крупная, действует период охлаждения и в течение этого периода можно принять решение - нужен вам кредит или нет. Если же вы понимаете, что вы никакую заявку не подавали, а что это кто-то действует по вашему имени, то у вас будет возможность об этом также оперативно известить тот банк, куда эта заявка была подана, или микрофинансовую организацию пояснил Бахарев

Ранее он рассказал, насколько усилится ответственность банков перед клиентами. Такого результата позволит достигнуть одобренный Госдумой законопроект об увеличении штрафных санкций для финансовых организаций за систематические нарушения.