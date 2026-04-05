Москва5 апр Вести.Кибермошенники сегодня имеют более сотни сценариев похищения финансовых средств граждан. С этой целью депутатами Госдумы РФ предприняты меры противодействия, направленные на предупреждение и блокирование работы мошеннических схем, рассказал в интервью ИС "Вести" первый заместитель председателя Комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Константин Бахарев.

По его словам, с этой целью принимаются законопроекты комплексно.

Мошенники примерно имеют более 150 сценариев, как похитить деньги граждан. Именно это вынуждает нас принимать законопроекты пакетами, где содержится 10, 15, 20 и даже больше мер, направленных на предупреждение той или иной схемы. Сейчас мы к второму чтению готовим пакет дополнительных мер, так называемый "Антифрод-2", по борьбе с кибермошенниками, телефонными мошенниками и финансовыми мошенниками рассказал Бахарев

Ранее он рассказал о законопроекте, принятом в первом чтении, который позволит оперативно информировать граждан о только что заключенном кредитном договоре на потребительский кредит через портал Госуслуги