Москва5 апр Вести.Борьба с кредитным мошенничеством - одна из наиболее острых проблем на финансовом рынке. Именно поэтому депутатами Госдумы разрабатываются новые законопроекты и дорабатываются существующие законы, заявил в интервью ИС "Вести" первый заместитель председателя Комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Константин Бахарев.

Благодаря новым инициативам парламентариев удалось заметно сократить объемы кредитного мошенничества.

Этому способствовал ряд важных законодательных решений, которые помогли снизить остроту этой проблемы. Нам об этом говорят цифры прошлого года. Именно это позволило в прошлом году сократить объемы кредитного мошенничества. Если объем кредитных средств, похищенных у граждан в 2024 году, превышал 12 миллиардов рублей, то по прошлому году это примерно 7 миллиардов рублей - снижение на 40% заявил Бахарев

Ранее он рассказал о законопроекте, который позволит оперативно информировать граждан о только что заключенном кредитном договоре на потребительский кредит через портал Госуслуги.