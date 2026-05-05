Володин: депутаты в мае обсудят второй пакет мер против кибермошенников

ГД рассмотрит новые комплексные меры против кибермошенников Володин: депутаты в мае обсудят второй пакет мер против кибермошенников

Москва5 мая Вести.Депутаты Госдумы в мае рассмотрят новые комплексные меры против кибермошенников. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

Он отметил, что в первом квартале этого года число случаев мошенничества снизилось на 18,3%, дистанционного - на 22,7%. Кроме того, на 14,1% упало число онлайн-краж, на 45,3% - преступлений в сфере компьютерной информации.

Такие показатели стали результатом системной работы, отметил Володин. Так, с прошлого года Госдума приняла 11 федеральных законов в сфере борьбы с кибермошенниками.

В ближайшее время продолжим рассмотрение ряда законопроектов, которыми предлагается установить новые комплексные меры... Планируем в мае выйти на решения написал Володин в MAX

Спикер ГД уточнил, что речь идет о мерах по маркировке международных звонков, введению детских сим-карт, а также восстановлению доступа к аккаунту на "Госуслугах" только доверенными способами.

Ранее в компании F6 сообщили, что в России в прошлом году зафиксировали более 7 тысяч случаев мошенничества с участием детей. Общий ущерб превысил 1 миллиард рублей.