Володин заявил о результатах по борьбе с кибермошенничеством в России Володин: меры, принятые для борьбы с кибермошенниками, уже приносят результат

Москва19 июн Вести.Принятые Государственной думой меры, направленные на защиту граждан от телефонных и интернет-мошенников, уже приносят результат. Впервые в прошлом году было зафиксировано снижение числа случаев кибермошенничества в России. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Граждане теперь могут ввести самозапрет на входящие международные звонки; родители могут уведомить оператора связи, что оформленной сим-картой пользуется ребенок, напомнил Володин.

Развиваются технологии, их используют мошенники, и поэтому нам приходится реагировать на эти вызовы, вновь и вновь делать все для защиты граждан. Те меры, которые сейчас приняты в части защиты людей от мошенничества в цифровой среде, говорят о том, что есть результат. Впервые в прошлом году было снижение количества [случаев] кибермошенничества заявил спикер Госдумы

Также Володин дал совет россиянам, как не попасть на уловки мошенников.

Мы с вами понимаем, что правоохранительные органы, если потребуется помощь, пригласят к себе, предъявят необходимые документы, но точно никто не будет по телефону обсуждать вопросы. Совет один: если видишь незнакомый звонок, лучше отложите телефон в сторону, паузу сделайте, посоветуйтесь, а не входите в диалог, когда через него просто могут загипнотизировать своими предложениями сказал он

На пленарном заседании 9 июня Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, содержащий второй пакет мер по защите граждан от телефонных и интернет-мошенников.