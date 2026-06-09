Володин призвал россиян "не отдавать себя на откуп" разговору с мошенниками

Володин призвал россиян не быть доверчивыми и не разговаривать с мошенниками Володин призвал россиян "не отдавать себя на откуп" разговору с мошенниками

Москва9 июн Вести.Гражданам следует объяснять о недопустимости обсуждений по телефону финансовых вопросов с якобы представителями правоохранительных органов и спецслужб, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Если человеку хочется "обсудить темы финансов", ему стоит лично явиться в банк, а не "отдавать себя на откуп" разговору с мошенниками, отметил спикер Госдумы. Если же представители правоохранительных органов захотят поговорить с гражданином, они сами к нему придут, "удостоверение покажут" и "пригласят".

Не будьте доверчивы. А уж точно себя доверять гаджетам нельзя подчеркнул Володин

Он призвал депутатов "говорить об этом постоянно", чтобы уберечь граждан от обмана и проблем, которые у них возникают из-за мошенников.

9 июня Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, содержащий второй пакет мер по защите граждан от телефонных и интернет-мошенников.