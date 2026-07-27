Москва27 июл Вести.Корреспонденты, работающие в Госдуме, должны проверять факты перед публикациями и не распространять слухи. Об этом заявил журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

У нас фотографы всегда присутствуют, потому что вы имеете возможность в режиме реального времени смотреть работу в Государственной думе… Вы постоянно искушаете депутатов, а потом никто не отвечает за то, что было сказано, зачастую транслируете слухи. Вот слухи, сплетни разрушительны. Так же, как разрушительная демагогия и популизм. Поэтому старайтесь все-таки исходить из ключевых основополагающих принципов журналистики: цифры, факты и ничего другого. От этого выигрывают все, и граждане, и вы, а в целом страна