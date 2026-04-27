Володин: современная Госдума РФ не похожа на ту, что была в 1990-е Володин рассказал о развитии российского парламентаризма

Москва27 апр Вести.Современная Госдума России не похожа на Госдуму образца 1990-х годов. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, на развитие политической культуры страны и российского парламентаризма в целом повлияла работа президента РФ.

В 2001 году Путин инициирует закон в политических партиях для того, чтобы общество было структурировано по партийному принципу. Партии через конкуренцию принимали решения, через публичное обсуждение отрабатывали свои предложения, чтобы они были эффективными. Наш президент постарался создать политическую систему, чтобы она была устойчива и могла преодолеть вызовы. И сейчас, по истечении времени, мы можем с вами судить, что несмотря на угрозы и противодействия развитию нашей страны политическая система не просто выстояла, а показывает свою эффективность. Вокруг президента, вокруг повестки развития страны, объединились все политические силы, пять политических фракций Госдумы. Мы видим также происходят изменения, растет политическая культура заявил Володин

Председатель Госдумы подчеркнул, что в современном парламенте нет места дракам и потасовкам, как это наблюдалось в 1990-е годы.

Нет уже того, как было в 1990-е, - зрелища, драки, много разговоров, а люди оставались со своими проблемами один на один. Сейчас эти вопросы уже решаются в правовом поле. Это самое главное добавил он

Ранее глава думской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что ГД как никогда консолидирована вокруг президента РФ Владимира Путина. Он добавил, что депутаты вне зависимости от партийного билета работают на общую победу.