Москва27 апр Вести.Российским парламентариям необходимо развивать и укреплять межпарламентское общение с представителями других стран. Об этом ИС "Вести" заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, дипломатические отношения государств носят более фундаментальный характер. При этом парламентский формат общения сконцентрирован на то, чтобы находить новые точки соприкосновения.

А что касается парламентского формата, то необходимо укреплять [взаимоотношения с государствами] и искать новые точки соприкосновения для того, чтобы выйти на другой уровень. Здесь мы помощники, и делаем все для того, чтобы внешнее направление было как можно более эффективно. Мы понимаем, насколько это важно. Это понимают все политические фракции сказал он

Ранее в США не исключили, что делегация американских парламентариев может побывать в РФ с ответным визитом. В марте российские парламентарии побывали с визитом в США.