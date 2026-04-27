Володин: РФ взаимодействует со всеми странами, настроенными на диалог

В Госдуме рассказали о выстраивании диалога с другими странами Володин: РФ взаимодействует со всеми странами, настроенными на диалог

Москва27 апр Вести.Российские парламентарии выстраивают взаимоотношения с государствами, нацеленными на диалог. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Связи Государственной Думы обширны. Мы взаимодействуем со всеми странами, которые хотят выстраивать диалог. Со своей стороны делаем все для того, чтобы решения, достигнутые на уровне государства, и выстроенные договоренности с другими странами, были законодательно обеспечены подчеркнул он

Также Володин заявил, что международная часть межпарламентского взаимодействия позволяет искать новые точки соприкосновения в отношениях РФ с другими странами.

В марте российские парламентарии побывали с визитом в США. В ходе общения с американскими коллегами они обсудили ряд вопросов по Украине, сообщала первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.