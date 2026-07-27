Володин: диалог между российскими и американскими парламентариями идет

Диалог между парламентариями России и США продолжается, заявил Володин Володин: диалог между российскими и американскими парламентариями идет

Москва27 июл Вести.Диалог между российскими и американскими парламентариями идет. Об этом журналистам заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Таким образом политик высказался о перспективах переговоров парламентариев России и Соединенных Штатов, в том числе по вопросу урегулирования украинского конфликта.

Действительно, диалог идет, но об этом мы скажем ровно в то время, когда будем что-то обсуждать сказал Володин

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна заявила, что группа американских парламентариев намерена посетить Россию осенью или зимой 2026 года.