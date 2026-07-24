Законодатель Луна: делегация Конгресса США может посетить РФ осенью или зимой

Законодатель США Луна анонсировала визит конгрессменов в Россию осенью или зимой Законодатель Луна: делегация Конгресса США может посетить РФ осенью или зимой

Москва24 июл Вести.Группа американских парламентариев намерена посетить Россию осенью или зимой текущего года. Об этом ТАСС заявила член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна.

Основными темами предстоящих переговоров станут вопросы торговли, мира и восстановления двусторонних отношений.

Группа (американских парламентариев – прим. ред.) приедет в период осень – зима этого года. Я не могу назвать конкретные сроки по соображениям безопасности, но поездка, безусловно, планируется. Мы приедем отметила Луна

Она добавила, что работа над формированием поименного списка делегации продолжается.

Но мы ожидаем, что участвовать будет вполне достаточное число. И я думаю, что все пройдет по-настоящему хорошо подчеркнула законодатель

В середине марта 2026 года Вашингтон посетила делегация депутатов Госдумы. Российские парламентарии провели встречи не только с американскими коллегами, но и с представителями администрации Белого дома.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов назвал визит историческим и выразил уверенность в скором ответном визите в Москву американских законодателей от обеих ведущих партий.

Никонов отметил, что это событие открывает новые возможности для восстановления двусторонних отношений.