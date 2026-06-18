Москва18 июн Вести.Вопрос о визите парламентариев США в Россию находится на стадии обсуждения, возможно, они приедут осенью. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в беседе с журналистами.

Он отметил, что тему визита прорабатывают по линии министерств иностранных дел.

Возможно, наши коллеги приедут осенью. Интерес к этому есть сказал Володин

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Кремль не получал предложений организовать встречу на территории США с участием российского лидера Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.