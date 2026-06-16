Ушаков: предложений о встрече Путина и Зеленского в США не поступало

Ушаков заявил, что РФ не получала предложений о встрече с Украиной в США Ушаков: предложений о встрече Путина и Зеленского в США не поступало

Москва16 июн Вести.Кремль не получал предложений организовать встречу на территории США с участием президента РФ Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, тема встречи Путина и Зеленского упоминалась в сообщениях СМИ, но не более того.

К нам с такими предложениями никто еще не обращался. По сообщениям СМИ я видел упоминания об этом. Но не более сказал он журналистам

Кроме того, Ушаков отметил, что Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора 14 июня не обсуждали возможность такой встречи.

Ранее Зеленский утверждал, что якобы обсуждал эту идею с Трампом. Также глава киевского режима в очередной раз отказался встретиться в Москве, предложив провести переговоры в Турции, Швейцарии или в одной из стран Ближнего Востока.