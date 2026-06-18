Москва18 июнВести.России и Соединенным Штатам пока не удалось добиться значимых дипломатических успехов по урегулированию украинского конфликта, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
Он добавил, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер в ближайшее время посетят Россию для обсуждения этой проблематики.
Пока никаких успехов нетсказал Ушаков
Ранее Ушаков заявил, что новые атаки киевского режима по России не приближают личные встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по украинскому урегулированию.