На Украине пожаловались, что спецпосланники Трампа не спешат с визитом в Киев

Уиткофф и Кушнер не едут в Киев из-за отсутствия прогресса в переговорах На Украине пожаловались, что спецпосланники Трампа не спешат с визитом в Киев

Москва2 мая Вести.Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер откладывают поездку в Киев из-за отсутствия прогресса в переговорах по Украине. Об этом сообщают украинские СМИ.

Также в материале указывается, что приостановка переговоров по Украине в том числе связана с приоритетом США, направленным на конфликт с Ираном.

Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер не спешат посещать Киев, поскольку в Вашингтоне растут опасения, что возобновление мирных переговоров по Украине может снова не принести ощутимых результатов сказано в сообщении

Посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов ранее рассказал, что для достижения устойчивого мира на Украине страны Североатлантического альянса должны отказаться от стремления нанести стратегическое поражение России.

Кроме того, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, признание российской принадлежности Крыма, Донбасса и Новороссии необходимо для долгосрочного урегулирования украинского конфликта.