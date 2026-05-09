Песков назвал заявление Трампа о переговорщиках гипотетическим Песков заявил, что поездка делегации США в Москву пока не готовится

Москва9 мая Вести.В настоящее время поездка представителей американской администрации, включая спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа, в Москву не готовится. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя заявление президента США Дональда Трампа о готовности направить в Москву своих представителей, Песков отметил, что речь шла именно о гипотетической готовности.

Реальной пока нет сказал он

При этом помощник президента России Юрий Ушаков заявил о паузе в трехсторонних переговорах по Украине. По его словам, договоренностей о следующем раунде пока нет.