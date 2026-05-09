Ушаков: трехсторонние переговоры по Украине поставлены на паузу

Москва9 мая Вести.В трехсторонних переговорах по Украине взята пауза, договоренности о следующем раунде пока отсутствуют. Об этом журналистам заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, вопрос о продолжении переговорного процесса остается открытым.

Про переговоры никто не говорил, пока что взята пауза и о следующем раунде договоренностей не достигнуто сказал Ушаков

Он добавил, что переговоры, вероятно, будут возобновлены, однако конкретные сроки нового этапа пока неизвестны.

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский готов предложить любую экзотичную площадку для переговоров c Россией, только чтобы не проводить их. Зеленский понимает, что мир на Украине будет для него подобен смерти.