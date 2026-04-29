Джабаров: Зеленский готов предложить переговоры в Арктике, потому что не ждет их

Сенатор Джабаров: переговоры и мир "подобны смерти" для Зеленского Джабаров: Зеленский готов предложить переговоры в Арктике, потому что не ждет их

Москва29 апр Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский готов предложить любую экзотичную площадку для переговоров c РФ, только бы не проводить их. Такое мнение ИС "Вести" высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Последний раз Зеленский, побывав в Азербайджане, заявил, что хотел бы, чтобы трехсторонние переговоры РФ, США и Украины проходили на территории Азербайджана. Это решает, конечно, только политическое руководство, где проводить такие переговоры и на что соглашаться или нет, но, мне кажется, завтра Зеленский может предложить провести переговоры в Антарктиде или в Арктике. Он же на что угодно способен. Ведь это говорит о том, что он переговоров-то никаких не ждет, ему не нужны переговоры. Зеленскому нужно продолжение войны. Он будет предлагать самые экзотические варианты отметил сенатор

По его словам, глава киевского режима понимает, что ведение переговоров может закончиться заключением мира, а мир для него невыгоден.

Для него это смерти подобно, потому что он сразу теряет политическую власть и, в общем-то, может оказаться под прицелом своего же народа констатировал Джабаров

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что российская сторона контактирует с американской и обсуждает урегулирование конфликта на Украине, хотя трехсторонние переговоры поставлены на паузу.