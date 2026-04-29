Москва29 апр Вести.Киевские власти игнорируют множественные сигналы о необходимости уступок по конфликту, заявил ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его мнению, Украина не воспримет заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о необходимости смириться с потерей части территории в рамках будущего мирного соглашения с Россией ради перспектив вступления в ЕС.

Там таких сигналов Киеву было очень много — и от американцев, и от других стран. И он на эти сигналы, мне кажется, не реагирует. У него главный ориентир — это мнение Британии, а Британия играет самостоятельную игру. Думаю, что британцы не поддержат это заявление Мерца. Как минимум в частных беседах с Зеленским. И поэтому он продолжит свою позицию на непримиримые отношения с Россией полагает политик

Ранее выяснилось, что глава киевского режима Владимир Зеленский жаловался на президента Франции Эммануэля Макрона и бывшего канцлера Германии Олафа Шольца за призывы к капитуляции.