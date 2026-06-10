Москва10 июн Вести.Лидеры Франции, Великобритании и Германии Эммануэль Макрон, Кир Стармер и Фридрих Мерц - "сбитые летчики", потерявшие уважение избирателей в своих странах. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор прокомментировал встречу этих политических деятелей с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Вот это сборище, я иначе назвать не могу: три сбитых летчика, Стармер, Макрон и Мерц, принимают нового, бывшего главного клоуна "95-го квартала". Но о чем они? Они потеряли полное уважение и доверие своих избирателей в своих странах, и они пытаются пыжиться, изобразить поддержку Украине. Украина их интересует исключительно с одной целью - для того, чтобы оказывать вооруженное сопротивление нашей стране, нанести максимальный урон. Но это бесполезно. Рано или поздно украинский режим будет сметен. Он должен быть сметен сказал Джабаров

Также сенатор отметил, что Зеленский все время мечется по Европе, словно боится оставаться в Киеве.