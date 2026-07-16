Джабаров: европейская элита меняется, и с ней России надо налаживать отношения

Джабаров призвал РФ выстраивать отношения с новой европейской элитой Джабаров: европейская элита меняется, и с ней России надо налаживать отношения

Москва16 июл Вести.России нужно выстраивать отношения с поменявшейся европейской элитой. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, лидеры Франции и Великобритании после недавних событий, связанных с ЧМ по футболу, полностью дискредитировали себя.

Постепенно, шаг за шагом, нынешняя элита политическая Франции и Великобритании будет меняться. Вот с новой элитой нам надо будет начинать снова налаживать отношения сказал Джабаров

Он отметил, что нормальное развитие европейских стран без сотрудничества с Россией невозможно.

Ранее миллиардер Илон Маск назвал лидера парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен последней надеждой Франции.