Москва16 июлВести.России нужно выстраивать отношения с поменявшейся европейской элитой. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
По его словам, лидеры Франции и Великобритании после недавних событий, связанных с ЧМ по футболу, полностью дискредитировали себя.
Постепенно, шаг за шагом, нынешняя элита политическая Франции и Великобритании будет меняться. Вот с новой элитой нам надо будет начинать снова налаживать отношениясказал Джабаров
Он отметил, что нормальное развитие европейских стран без сотрудничества с Россией невозможно.
Ранее миллиардер Илон Маск назвал лидера парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен последней надеждой Франции.