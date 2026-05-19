Джабаров: ЕС захочет реальных переговоров с РФ с ухудшением ситуации в экономике

Москва19 мая Вести.Ухудшение экономической ситуации в странах Европейского союза может подтолкнуть европейских лидеров к проведению реальных переговоров с Россией. Такое мнение информационной службе "Вести" высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По словам сенатора, единственный путь решения проблем для Европы - садиться за стол переговоров и беседовать с Россией как с равным партнером, а также забыть о том, что РФ можно нанести стратегическое поражение.

Я думаю, что по мере ухудшения экономического положения в странах Западной Европы, там, в общем-то, настроение будет меняться как раз в сторону начала реальных переговоров. Ну, кстати, вот партия "Альтернатива для Германии", которая сейчас является по опросам ведущей в этой стране, уже заявила, что в случае ее прихода к власти она приложит все силы для восстановления "Северного потока", потому что "Северный поток" – это единственный способ избежать тяжелейшего энергетического кризиса в Германии. И так будет с каждой страной отметил Джабаров

Ранее Джабаров заявил, что европейские лидеры осознают, что в изоляции оказались их страны, а не Россия.