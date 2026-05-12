Джабаров: в Европе понимают, что в изоляции оказался Евросоюз, а не Россия

Москва12 мая Вести.Европейские лидеры осознают, что в изоляции оказались их страны, а не Россия. Такое мнение озвучил ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Главы стран Евросоюза пытались демонстрировать свое единство в непримиримой борьбе с Россией, но этот пыл иссяк, отметил он.

Думаю, что европейские лидеры понимают, что не мы оказались в изоляции, не Россия, а скорее всего сама Европа. Она поставила себя в положение изолированного континента, потому что с Россией продолжают торговать, взаимодействовать и контактировать огромное количество мировых держав, а вот с Европой сейчас стали опасаться. заявил Джабаров

Ближневосточный конфликт подтвердил отсутствие единства: каждое государство действует в собственных интересах. По словам сенатора, многие страны уже поняли, что пора отказаться от агрессивной антироссийской политики и искать точки соприкосновения.

Ранее постпред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский говорил, что примерно две трети государств-членов Европейского союза (ЕС) считают диалог с Россией по теме безопасности необходимым.