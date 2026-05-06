Москва6 маяВести.Политика Евросоюза (ЕС) в отношении России зашла в тупик, однако в Европарламенте (ЕП) не готовы предложить какие‑либо изменения, заявил депутат ЕП от Люксембурга Фернан Картайзер агентству РИА Новости.
Попытки политически и экономически изолировать Россию привели лишь к "самоисключению" ЕС из важных дипломатических процессов, отметил Картайзер.
Европарламент переживает период неопределенности. Многие понимают, что их политика по отношению к России зашла в тупик, но у них не хватает смелости предложить измененияприводит РИА Новости слова Картайзера
При этом евродепутаты могут подвергнуться наказанию со стороны своей партии из-за контактов с российской стороной, подчеркнул евродепутат.
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что однажды придет время, когда Европа должна открыть каналы общения с Россией.