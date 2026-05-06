Депутат ЕП Картайзер: политика ЕС в отношении России зашла в тупик

В Европарламенте признались, что политика ЕС в отношении России зашла в тупик Депутат ЕП Картайзер: политика ЕС в отношении России зашла в тупик

Москва6 мая Вести.Политика Евросоюза (ЕС) в отношении России зашла в тупик, однако в Европарламенте (ЕП) не готовы предложить какие‑либо изменения, заявил депутат ЕП от Люксембурга Фернан Картайзер агентству РИА Новости.

Попытки политически и экономически изолировать Россию привели лишь к "самоисключению" ЕС из важных дипломатических процессов, отметил Картайзер.

Европарламент переживает период неопределенности​​​. Многие понимают, что их политика по отношению к России зашла в тупик, но у них не хватает смелости предложить изменения приводит РИА Новости слова Картайзера

При этом евродепутаты могут подвергнуться наказанию со стороны своей партии из-за контактов с российской стороной, подчеркнул евродепутат.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что однажды придет время, когда Европа должна открыть каналы общения с Россией.