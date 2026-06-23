Москва23 июнВести.Неспособность Европейского союза (ЕС) возобновить диалог с Москвой является одной из главных проблем Европы. Об этом заявил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
Отсутствие политической воли со стороны правительств стран ЕС препятствует любым попыткам восстановить отношения с Россией, пояснил он РИА Новости.
Для меня проблема заключается не столько в диалоге на парламентском уровне, сколько в разблокировании вопроса о России на правительственном уровне, на уровне Европейского Союза. В этом состоит проблема, и мы все еще даже не начали ее решатьсказал Картайзер
Ранее он рассказал, что Европейский союз на данный момент находится в нулевой точке в вопросе возобновления диалога с РФ.
По его мнению, часть депутатов Европарламента испытывают опасения из-за возможных последствий контактов с Россией.