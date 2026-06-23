Картайзер: отсутствие диалога с РФ является одной из главных проблем Европы

Картайзер назвал неспособность ЕС наладить диалог с РФ главной проблемой Европы Картайзер: отсутствие диалога с РФ является одной из главных проблем Европы

Москва23 июн Вести.Неспособность Европейского союза (ЕС) возобновить диалог с Москвой является одной из главных проблем Европы. Об этом заявил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

Отсутствие политической воли со стороны правительств стран ЕС препятствует любым попыткам восстановить отношения с Россией, пояснил он РИА Новости.

Для меня проблема заключается не столько в диалоге на парламентском уровне, сколько в разблокировании вопроса о России на правительственном уровне, на уровне Европейского Союза​​​. В этом состоит проблема, и мы все еще даже не начали ее решать сказал Картайзер

Ранее он рассказал, что Европейский союз на данный момент находится в нулевой точке в вопросе возобновления диалога с РФ.

По его мнению, часть депутатов Европарламента испытывают опасения из-за возможных последствий контактов с Россией.