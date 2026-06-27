Москва27 июнВести.Европейский союз (ЕС) должен снизить амбиции из-за неспособности предпринять дипломатические шаги по украинскому урегулированию. Таким мнением поделился депутат Европейского парламента Фернан Картайзер.
Евросоюз мог бы начать с ограниченных дипломатических контактов и обмена информацией с Москвой, отметил парламентарий в беседе с РИА Новости.
Когда я вижу вопиющую неспособность Евросоюза что-либо предпринять на дипломатическом уровне, я считаю, что, возможно, следует попробовать начать с более низкого уровня с уменьшенными амбициямисказал Картайзер
Он ранее подчеркнул, что неспособность ЕС возобновить диалог с Россией является одной из главных проблем Европы.
Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что будущее диалога с Европой зависит от реальной готовности европейцев и их способности уважать российские интересы.