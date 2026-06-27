Картайзер: Евросоюз не может осуществить дипломатические шаги по Украине

Картайзер заявил о неспособности ЕС предпринять дипломатические шаги по Украине Картайзер: Евросоюз не может осуществить дипломатические шаги по Украине

Москва27 июн Вести.Европейский союз (ЕС) должен снизить амбиции из-за неспособности предпринять дипломатические шаги по украинскому урегулированию. Таким мнением поделился депутат Европейского парламента Фернан Картайзер.

Евросоюз мог бы начать с ограниченных дипломатических контактов и обмена информацией с Москвой, отметил парламентарий в беседе с РИА Новости.

Когда я вижу вопиющую неспособность Евросоюза что-либо предпринять на дипломатическом уровне, я считаю, что, возможно, следует попробовать начать с более низкого уровня с уменьшенными амбициями сказал Картайзер

Он ранее подчеркнул, что неспособность ЕС возобновить диалог с Россией является одной из главных проблем Европы.

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что будущее диалога с Европой зависит от реальной готовности европейцев и их способности уважать российские интересы.