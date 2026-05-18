Захарова призвала Евросоюз отойти от русофобии и "болтологии"

Москва18 мая Вести.Евросоюз должен отказаться от русофобии и перейти от "болтологии" к практическим шагам по достижению мира на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В беседе с KP.RU она прокомментировала сообщения о возможном участии главы евродипломатии Каи Каллас в переговорах по Украине. Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что кандидатура Каллас якобы приведет к отказу со стороны Москвы из-за ее жесткой антироссийской позиции.

По словам Захаровой, вопрос заключается не в конкретных "фигурах", а в том, готов ли Евросоюз прекратить спонсирование терроризма.

Если они опять хотят сыграть в "Квартет" [писателя Ивана] Крылова, то и ответ им соответствующий: "А вы, недрузья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь". Вопрос в том, что Евросоюз должен предпринять конкретные шаги по прекращению спонсирования терроризма, отказа от русофобии, проявить волю к миру. Сделать это в практическом плане, а не в любимой форме ничего не значащей болтологии отметила Захарова

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в роли переговорщика с Россией главе евродипломатии не придется легко. Впрочем, по данным Politico, Каллас уже исключила себя из диалога с Москвой.