Politico: Каллас отказалась от роли возможного переговорщика с Россией

Москва18 мая Вести.Глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила себя как возможного переговорщика в диалоге с Россией. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.

По данным издания, в Евросоюзе считают, что позиция Каллас по отношению к России снижает ее шансы стать участником возможных переговоров. Несколько европейских дипломатов также выразили мнение, что из-за своей антироссийской линии она не сможет добиться соглашения с Москвой.

Она исключила свое участие, к сожалению сказал источник

Как отмечает Politico, сразу три европейских дипломата указали на сложности, связанные с возможной посреднической ролью Каллас.

Ранее российский лидер Владимир Путин, говоря о потенциальном представителе Европы для переговоров, заявил, что предпочел бы видеть в этой роли любого лидера, который не говорил гадости о России.