Каллас анонсировала обсуждение тем для переговоров с Россией Каллас: Евросоюз в конце мая намерен обсудить темы для переговоров с Россией

Москва11 мая Вести.Главы МИД стран Европейского союза (ЕС) на встрече 27–28 мая обсудят темы для потенциальных переговоров с Россией. С таким заявлением выступила глава европейской дипломатии Кая Каллас перед заседанием министров иностранных дел в Брюсселе.

По ее словам, перед возможными переговорами с Россией странам Евросоюза необходимо согласовать общую позицию и определить круг вопросов для обсуждения.

Нам сначала нужно обсудить между собой, что мы с ними будем обсуждать. Именно поэтому у нас будет встреча, на которой мы обсудим предложения сказала Каллас

В конце апреля Каллас заявила, что не может быть возвращения к обычному ведению дел Евросоюза с Россией даже после окончания украинского конфликта.