Москва11 маяВести.Главы МИД стран Европейского союза (ЕС) на встрече 27–28 мая обсудят темы для потенциальных переговоров с Россией. С таким заявлением выступила глава европейской дипломатии Кая Каллас перед заседанием министров иностранных дел в Брюсселе.
По ее словам, перед возможными переговорами с Россией странам Евросоюза необходимо согласовать общую позицию и определить круг вопросов для обсуждения.
Нам сначала нужно обсудить между собой, что мы с ними будем обсуждать. Именно поэтому у нас будет встреча, на которой мы обсудим предложениясказала Каллас
В конце апреля Каллас заявила, что не может быть возвращения к обычному ведению дел Евросоюза с Россией даже после окончания украинского конфликта.