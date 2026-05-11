Каллас: в ЕС должны определить свои "красные линии" на переговорах по Украине

Каллас: Европа должна определить свои "красные линии" на переговорах по Украине Каллас: в ЕС должны определить свои "красные линии" на переговорах по Украине

Москва11 мая Вести.Европа должна понять, какие могут быть "красные линии" на переговорах по Украине, заявила после заседания Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел глава евродипломатии Кая Каллас.

Европа должна сделать то, что она может, чтобы понять, о чем мы хотим говорить с Россией, и что станет нашими "красными линиями". Предстоящий Гимних (неформальный совет министров иностранных дел стран ЕС в Никосии 27-28 мая. - Прим. ред.) будет идеальной возможностью поразмышлять над этим сказала Каллас на пресс-конференции после заседания

По ее словам, прежде чем разговаривать с РФ, европейцы "должны скоординироваться и обсудить между собой" то, что хотят затронуть в дискуссиях с Россией. Глава европейской дипломатии добавила, что ЕС определил "список уступок, которые должны потребовать от РФ".

Но мы еще не подошли к моменту, когда Россия сможет действительно вести переговоры, потому что пока она выдвигает максималистские требования. Вот почему мы должны продолжать нашу работу считает Каллас

Ранее глава европейской дипломатии сообщила, что на встрече 27–28 мая в Никосии главы МИД стран ЕС обсудят темы для потенциальных переговоров с Россией.