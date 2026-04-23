Москва23 апр Вести.В Евросоюзе допускают, что некоторые красные линии по поводу вступления Украины в объединение могут быть сняты. Об этом заявила журналистам глава евродипломатии Кая Каллас.

Лидеры ЕС рассматривают различные сценарии, возможно продвижение по тем вопросам, которые ранее были заблокированы или отнесены к красным линиям, отметила она.

Существует несколько предложений, находящихся на рассмотрении. И, конечно, мы можем обсуждать эти предложения, но на данный момент процесс осуществляется так же, как и для всех остальных, если только не будет достигнута иная договоренность сказала Каллас

Ранее послы стран ЕС одобрили выделение Киеву кредита на 90 миллиардов евро, а также 20-й пакет санкций в отношении России. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу назвал эти решения шагом на пути к утрате европейскими столицами своего суверенитета.