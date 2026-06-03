Каллас: РФ должна пойти на уступки в переговорах по урегулированию на Украине

Каллас потребовала от России уступок в переговорах по Украине Каллас: РФ должна пойти на уступки в переговорах по урегулированию на Украине

Москва3 июн Вести.Россия должна пойти на уступки в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в беседе с Agence France-Presse (AFP).

По ее словам, Европейский союз не может быть нейтральным посредником между Россией и Украиной.

Самое важное - это то, как мы можем подтолкнуть их [Россию] к переговорам с украинцами, чтобы они [Россия] также пошли на уступки, которые обеспечат безопасность Европы сказала Каллас

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что перспективы урегулирования конфликта на Украине к настоящему моменту не просматриваются. По словам главы Госдепа, стороны не выражают готовность идти на уступки. Госсекретарь Рубио также признал, что на переговорах по Украине Вашингтон не является нейтральным посредником.

Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, украинский кризис может быть разрешен до конца суток. Он отметил, что для этого главе киевского режима Владимиру Зеленскому необходимо дать приказ украинской армии покинуть территории российских регионов.