Каллас отвергла идею спецпредставителя от Евросоюза для переговоров с Россией

Москва28 мая Вести.Глава европейской дипломатической службы Кая Каллас выступила против обсуждения кандидатуры представителя от Европейского союза (ЕС) для переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Об этом она заявила по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел Евросоюза на Кипре.

По словам Каллас, дискуссия о выборе переговорщика является "ловушкой", в которую Россия пытается втянуть Евросоюз. Она подчеркнула, что главным вопросом должны оставаться содержание и цели возможных переговоров, а не личности их участников.

Вместе с тем Каллас отметила, что ЕС должен сосредоточиться на защите собственных интересов и достижении "долгосрочного и прочного мира". При этом она признала, что требования Евросоюза по урегулированию конфликта можно считать максималистскими.

Глава евродипслужбы также заявила, что на данный момент мирный переговорный процесс по Украине фактически не продвигается.