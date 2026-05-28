Каллас: все посольства стран ЕС, кроме одного, остались в Киеве

Каллас: все европейские посольства, "кроме одного", остались в Киеве Каллас: все посольства стран ЕС, кроме одного, остались в Киеве

Москва28 мая Вести.Посольство США покидает Киев, в то время как дипломатические представительства всех государств Европейского союза продолжают работу в украинской столице. Об этом заявила глава европейской дипломатической службы Кая Каллас, прибыв на неформальную встречу министров иностранных дел ЕС на Кипре.

Ее слова передает ТАСС.

Из того, что мы слышали с Украины вчера, все посольства остаются, кроме одного. Все европейцы остались, США ушли сказала она журналистам

После удара ВСУ по колледжу в Старобельске МИД России объявил о начале систематических ударов по украинским оборонным предприятиям, командным пунктам и центрам принятия решений в Киеве, порекомендовав иностранным дипломатам покинуть город. Страны ЕС эвакуацию проводить не стали, на что зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев саркастически заметил, что у Евросоюза, видимо, есть "лишние" дипломаты.