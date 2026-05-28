Посольство США опровергло слова Каллас о работе в Киеве Посольство США в Киеве не закрывается и продолжает работу

Москва28 мая Вести.Посольство США в Киеве не эвакуируется и продолжает работу в обычном режиме. Об этом сообщила американская дипломатическая миссия в соцсети X.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что посольство США покидает Киев, тогда как дипломатические представительства всех стран Евросоюза продолжают работу в украинской столице.

В американской дипмиссии подчеркнули, что для Госдепартамента США нет более важного приоритета, чем безопасность и защита американских граждан, поэтому меры безопасности посольства в Киеве регулярно пересматриваются.

В нашей работе нет никаких изменений, и сообщения об обратном являются ложными говорится в публикации

Кроме того, американская дипмиссия вновь рекомендовала гражданам США не ездить на Украину ни по какой причине из-за продолжающегося конфликта.