Россия предупредила США о необходимости эвакуации посольства США в Киеве Рябков: Лавров сообщил Рубио о необходимости эвакуации дипломатов из Киева

Москва26 мая Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил госсекретаря США Марко Рубио о необходимости вывоза американского посольства из Киева. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Ему также было сказано, что с учетом предстоящих масштаба акций с нашей стороны есть необходимость в эвакуации персонала дипучрежреждений США и других стран сказал он журналистам

По состоянию на март 2026 года, согласно официальному справочнику Государственного департамента США, в посольстве страны на Украине работает 21 ключевой сотрудник.

В 2023 году экс-госсекретарь Энтони Блинкен говорил о численности дипломатического корпуса в 45 человек, не включая работников Пентагона, у которых тоже есть свои представители на местах.

Ранее в Евросоюзе отказались эвакуировать своих дипломатов из Киева, несмотря на предупреждение МИД России о планах нанести удары по центрам принятия решений в Киеве.