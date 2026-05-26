Замглавы МИД РФ: надеемся, что реакция США на удары по Киеву будет ответственной

Москва26 мая Вести.Российская сторона надеется, что США покажет ответственную реакцию на удары Вооруженных сил России (ВС РФ) по Киеву, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Хочется надеяться, что реакция администрации на них будет ответственной сказал Рябков на полях I Международного форума по безопасности под эгидой Совбеза России

Ранее замглавы МИД РФ сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио внимательно воспринял сигналы руководителя ведомства Сергея Лаврова об обеспечении эвакуации американских граждан из Киева.

МИД РФ 25 мая опубликовал заявление, в котором говорится, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Старобельске и последующая реакция на нее западных стран "переполнили чашу терпения". Ведомство предупредило, что Вооруженные силы России (ВС РФ) переходят к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, в том числе по центрам принятия решений и командным пунктам в украинской столице.

В этом же заявлении ведомство предупредило иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город.

ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Луганской Народной Республике 22 мая. В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек, пострадали 65.